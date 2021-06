Serie A spezzatino, programmata una nuova assemblea di Lega: i dettagli

Dopo la riunione di ieri che non ha portato a nessuna decisione definitiva sull'introduzione dei 10 slot orari diversi per ogni partita della prossima Serie A, è stata convocata una nuova assemblea in programma giovedì 10 giugno per approfondire la questione. Tra i vari temi di discussione, oltre alla possibile Serie A versione spezzatino anche i diritti audiovisivi e il regolamento della Coppa Italia per il triennio 2021-2024.