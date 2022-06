Serie A, svelato il presentatore del sorteggio del calendario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina la Serie A 2022/23. La prima giornata di campionato è programmata per il 14 agosto (inizio anticipato rispetto al solito per il Mondiale in Qatar di dicembre), ma prima bisogna scoprire il calendario che dallo scorso anno è asimmetrico. C'è trepidante attesa per il 24 giugno, quando, alle ore 12, si scopriranno le combinazioni dei vari turni. L'evento verrà trasmesso da DAZN e in contemporanea sul canale Youtube della Lega Serie A. A presentarlo il volto dell'emittente Pierluigi Pardo. Una nota della Lega ha reso il tutto ufficiale: "Il programma, condotto da Pierluigi Pardo, sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A. All’evento parteciperanno il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo". Per la prima volta non presenzieranno al sorteggio i vari dirigenti dei 20 club iscritti al massimo campionato.