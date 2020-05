Serie A, Tacconi: "Pubblico fondamentale, spero torni al più presto negli stadi"

Sulla ripartenza del calcio in Italia si è espresso ai microfoni di Tg2 Post l'ex portiere Stefano Tacconi: "Per la Serie A e la Serie B non ci saranno problemi per la ripartenza. Cosa diversa invece dalla C in giù. Sappiamo benissimo che la Serie A ha introiti particolari e può andare avanti tranquillamente, tuttavia in questa fase non si deve essere egoisti e si deve pensare anche ai semiprofessionisti. Sarà drammatica la gestione di queste squadre perché non avranno introiti per andare avanti".

PUBBLICO NEGLI STADI - "Credo che per un giocatore sia fondamentale giocare con il pubblico. Io l'anno dopo l'Heysel ho giocato senza pubblico in Coppa Campioni contro il Verona e non è calcio. Spero che al più presto si riaprano tutti gli stadi, perché dopo tre mesi di chiusura è giusto ridare un po' di libertà alla gente".