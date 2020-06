Serie A, Toni: "Adesso per la Juventus è fondamentale il campionato"

Nel post partita su Rai 1, l'ex attaccante Luca Toni ha commentato la sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Con il trofeo nazionale ormai in archivio, l'attenzione ora è tutta sulla Serie A: "Adesso è fondamentale il campionato. Si gioca ogni tre giorni ed è una fortuna per la Juventus. Dopo aver perso questa partita, i bianconeri non possono più sbagliare e devono dare tutto in campionato".

