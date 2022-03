Serie A, ufficializzate le date delle cinque partite da recuperare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lega Serie A ha comunicato le date delle sfide che non si sono disputate nelle scorse giornate di campionato a causa del Covid-19. Gli orari delle sfide saranno resi noti successivamente, mentre la sfida tra Atalanta e Torino potrebbe subire un ulteriore slittamento in base ai risultati dei bergamaschi in Europa League.

Recupero 19^ giornata

Udinese-Salernitana mercoledì 20 aprile 2022 (DAZN)

Recupero 20^ giornata

Fiorentina-Udinese mercoledì 27 aprile 2022 (DAZN/Sky)

Salernitana-Venezia mercoledì 27 aprile 2022 (DAZN)

Bologna-Inter mercoledì 27 aprile 2022 (DAZN/Sky)

Atalanta-Torino mercoledì 11 maggio 2022 (DAZN)