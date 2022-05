Serie A, vota il gol più bello: un biancoceleste in finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

E' il momento di tirare le somme in Serie A e di rivivere i momenti più importanti della stagione. I profili social della Lega hanno deciso di premiare il gol più bello del campionato lanciando un sondaggio. L'ultima parola spetta ai tifosi che possono votare su Twitter e su Instagram. In finale sono arrivate due reti entrambe bellissime: il coast to coast di Theo Hernandez contro l'Atalanta concluso con il sinistro chirurgico all'angolino e la magia di Luis Alberto contro la Sampdoria. Tocco elegantissimo di suola per superare Audero e piattone sotto alle gambe dell'ultimo difensore blucerchiato. Qui sotto i link per votare il miglior gol.