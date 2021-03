Serie A, Zaza regala il sorriso al Torino: 3-2 al Sassuolo e salvezza più vicina

Dall'inferno al paradiso in 90 minuti. Così si potrebbe riassumere la partita del Torino contro il Sassuolo. Il recupero della 24^ giornata di Serie A è stata vinta dai granata in rimonta nei minuti finali e ora la salvezza e a portata di mano. Nel primo tempo la squadra di Nicola non è scesa in campo, lasciando spazio alle furie neroverdi che hanno punito i padroni di casa per ben due volte: al 6' e al 38' con la doppietta di Domenico Berardi. Nella seconda frazione di gioco il Torino ha dato il tutto per tutto ribaltando il risultato: Zaza ha dato la scossa al 77', Mandragora lo ha seguito all'86' e sempre l'attaccante ex Sassuolo ha chiuso il discorso al 92'. Con questa vittoria, la prima in casa in campionato, il Toro conquista il quartultimo posto ed esce dalla zona retrocessione, a +1 dal Cagliari terzultimo.