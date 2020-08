Serie B, finale playoff: questa sera l'andata tra Frosinone e Spezia

Il teatro sarà il Benito Stirpe di Frosinone. L'opera che andrà in scena sarà la finale playoff di Serie B, atto primo. A contendersi la scena Frosinone e Spezia.

La squadra dell'ex Lazio Nesta è carica dopo aver passato il turno con il Pordenone in rimonta. I liguri hanno invece eliminato il Chievoverona in semifinale. La sfida di stasera potrebbe essere utile a scoprire chi sarà l'ultima promossa in Serie A, ma non decisiva: i ciociari hanno dimostrato più volte di saper recuperare il risultato e portarlo a loro favore. La squadra di Italiano vuole, allo stesso tempo, la promozione che rincorre da tempo. Questa sera sapremo chi si è conquistato il palcoscenico. Attendiamo solo si apra il sipario.

