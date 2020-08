Calciomercato Lazio, il punto sui portieri: chi entra e chi esce

Da tempo ormai la dirigenza biancoceleste è a lavoro per regalare ai tifosi una rosa competitiva capace di non sfigurare in Champions League. Tra entrate ed uscite, le mosse da fare sono tante. Anche per i portieri c'è movimento. Facciamo il punto della situazione.

USCITE - Sulla sicurezza della permanenza di Strakosha non ci sono dubbi. Chi potrebbe salutare Roma è invece Silvio Proto: il belga è alle prese con un infortunio al braccio molto fastidioso e ciò lo porterebbe a sottoporsi ad un'operazione che lo terrebbe fuori per 3/4 mesi. Dal prestito alla Sicula Leonzio è rientrato Marius Adamonis, ma con molta probabilità verrà nuovamente girato in prestito. Guerrieri è destinato a rimanere il terzo portiere.

OBIETTIVI - Per coprire il ruolo di vice Strakosha, la società sta cercando un profilo esperto ma che possa fare ancora la differenza: Consigli è in pole, anche se non è da escludere la pista Sergio Rico. Altri nomi sono stati sondati ma rimangono sullo sfondo.

Calciomercato Lazio, asse con il Fenerbahce: Bastos vicino al club turco

TORNA ALLA HOMEPAGE