Calciomercato Lazio, asse con il Fenerbahce: Bastos vicino al club turco

Chiusa la trattativa per Vedat Muriqi, Lazio e Fenerbahce continuano a discutere di calciomercato. Nelle mire del club di Istanbul, infatti, è finito Bastos. Il difensore non rientra nei piani di Inzaghi, in questa stagione ha giocato poco, solo sei volte da titolare in campionato, rimanendo 21 volte in panchina. Bastos ha il contratto in scadenza nel 2021, non rinnoverà, questa diventa così l’ultima sessione di mercato utile per cedere il giocatore e ricavare un guadagno dal suo cartellino. La Lazio valuta Bastos circa 5 milioni di euro, sta trattando con il Fenerbahce per arrivare a una definizione dell’affare, la distanza tra domanda e offerta non è ampia, ballano circa due milioni, si può chiudere già nei prossimi giorni. Le operazioni sembrano slegate, Bastos non dovrebbe rientrare nell’affare Muriqi, sono affari indipendenti. Bastos aspetta, non ha chiuso alla possibilità di approdare a Istanbul, la Lazio e il Fenerbahce lavorano per arrivare alla quadratura del cerchio.

