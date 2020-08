Serie B, il Pescara si salva ai playout: il Perugia di Oddo retrocesso in C

Il Pescara si salva, il Perugia retrocede in Serie C. È il verdetto della finale di ritorno dei playout di B dove al "Curi" gli umbri, all'andata sconfitti 2-1, si impongono con lo stesso risultato. Che non cambia nemmeno dopo i supplementari e sono i rigori a stabilire la permanenza degli abruzzesi nella serie cadetta. Il Perugia, che era tornato in B nel 2014, si unisce così a Trapani, Juve Stabia e Livorno, retrocessi in C al termine della stagione regolare.