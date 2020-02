Serie B, Palombi super: doppietta al Trapani in quindici minuti

Due gol in soli quindici minuti per portare la Cremonese al riscatto. Allo Zini, nello scontro diretto contro il Trapani, ci pensa Simone Palombi a indirizzare la partita con una doppietta. Bellissima l’azione che porta alla prima rete: l’ex Primavera fa il velo per Ciofani, apertura per Gaetano e lo stesso bomber di Tivoli che va a chiudere il triangolo a pochi passi dalla linea di porta. Di testa il secondo con Palombi che, avviata la manovra, raccoglie da opportunista la sponda perfetta di Valzania per trovare il 2-0 tre giri d’orologio più tardi. Quinto centro stagionale in Serie B e prima doppietta in questo campionato. A risollevare la Cremonese, reduce da tre sconfitte di fila, ci pensa Simone Palombi.

