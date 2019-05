Serie B, rigettato il ricorso del Foggia: Salernitana rimane salva

Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso del Foggia contro la penalizzazione di sei punti inflitta per illeciti amministrativi. Con la cancellazione dei playout era l'ultima speranza per la società pugliese per evitare la retrocessione in Serie C, che a questo punto viene confermata. La decisione sul Foggia è così definitiva visto che quello di oggi era l'ultimo grado di giudizio. Se il ricorso fosse andato in porto, sarebbe scesa in C la Salernitana. Ovviamente il tutto in attesa del parere del Collegio di Garanzia anche sui playout.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO A TUTTO TONDO

LAZIO, IL SORPASSO SULLA ROMA

TORNA ALLA HOME PAGE