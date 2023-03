Serie C, c'è già la prima promossa: torna in cadetteria dopo 17 anni

Esordio con finale amaro per Luca Pellegrini che da tanto, come i tifosi laziali, aspettavano il suo esordio con la maglia...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, TORNA CATALDI: HYSAJ STRINGE I DENTI, RISCHIA UN DIFENSORE FORMELLO - Doppia seduta alla vigilia, non s'era mai visto con Sarri. Il derby vale l'eccezione: lavoro tattico di mattina e pomeriggio, la prima sgambata alle 11, la seconda intorno alle 16.30. Immobile si è arreso da giorni: niente recupero lampo,... WEBTV "È LA LAZIO CHE TI SCEGLIE": SUI SOCIAL IL MERAVIGLIOSO OMAGGIO AL DERBY DI ROMA - VIDEO Manca solamente qualche ora, poi Lazio e Roma scenderanno in campo per vivere il derby della Capitale. In attesa di vivere un pomeriggio spettacolare, con un Olimpico sold-out, i biancocelesti hanno condiviso su Instagram un video che ha fatto immediatamente il pieno di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVI CONTATTI CON SALLAI: LA SITUAZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a pensare a Roland Sallai. La punta del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, piace molto dalle parti di Formello. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti e lo stesso giocatore ha confermato di...