Simeone: "Sono contento di vedere Lazio e Inter lottare per lo Scudetto"

Torna la Champions League. Questa sera l'Atletico Madrid sfiderà i campioni in carica del Liverpool e l'allenatore dei colchoneros, Diego Simeone, ha presentato la sfida, parlando anche del campionato italiano: "Lazio e Inter stanno davvero molto bene, sono molto contento di vederle lottare per il primo posto con la Juventus che sta vincendo trofei di continuo ed ormai da anni. Sono molto legato alle due squadre e ad entrambe voglio molto bene”. Queste le parole del Cholo che non ha mai nascosto il suo affetto per le sue due ex squadre italiane.

