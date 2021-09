Siviglia – Salisburgo, record di rigori in Champions: 4 in 45’

La Champions League è tornata, ieri la prima giornata della fase a gironi. Diverse le squadre che sono scese in campo e tra queste anche Siviglia e Salisburgo. Se ne parlerà di questa gara, forse, non tanto per il risultato dato che la partita è finita in parità 1 a 1 ma per quel che è successo nei primi 45’. È il match di Champions League nel quale sono stati assegnati più rigori, 4 per la precisione nella prima mezz’ora di cui tre alla stessa squadra. Dunque, tre sono stati assegnati al Salisburgo, uno al Siviglia.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Galatasaray-Lazio, bolgia in vista a Istanbul: presenti 26 mila tifosi turchi

Cagliari, Mazzarri sarà il dopo Semplici: esordio previsto contro la Lazio