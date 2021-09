Cagliari, Mazzarri sarà il dopo Semplici: esordio previsto contro la Lazio

Sarà Walter Mazzarri il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo l'esonero di Semplici, la dirigenza sarda ha deciso di puntare tutto sul tecnico ex Torino e Napoli che, come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, ha già firmato un contratto biennale. Mancano soltanto da perfezionare gli ultimi aspetti burocratici, in modo tale da consentire all'allenatore di raggiungere la Sardegna e di mettersi a disposizione del nuovo club. Il suo compito sarà quello di invertire la rotta della squadra rossoblu che sin qui ha deluso le aspettative con un punto in tre partite. Il mister toscano farà il suo esordio con il Cagliari già domenica prossima, nella trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, in programma alle ore 18.