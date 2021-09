Galatasaray-Lazio, bolgia in vista a Istanbul: presenti 26 mila tifosi turchi

RASSEGNA STAMPA - Il Galatasaray torna a "casa". Dopo 124 giorni dall'ultima volta, infatti, i turchi torneranno a disputare una partita nel proprio stadio, il Turk Telecom Stadium. I ritardi nei lavori di miglioramento del terreno di gioco, avviati alla fine della scorsa stagione, hanno obbligato il club a chiedere ospitalità alle altre squadre di Istanbul (Basaksehir, Fatih Karagümrük e Kasimpasa) per disputare i primi impegni stagionali di campionato e coppe. Finalmente i lavori sono terminati e la squadra di Terim tornerà nella sua dimora proprio in occasione del match di giovedì contro la Lazio, valido per la prima giornata dei gironi di Europa League e in programma alle 18:45. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si preannuncia la solita atmosfera infuocata con 26 mila tifosi turchi presenti sugli spalti, circa la metà della capienza, pronti a suonare la carica e a spingere la squadra dopo un avvio di campionato abbastanza altalenante. C'è grande attesa per l'esordio in EL e i supporters di Istanbul si faranno sentire. Non ci saranno invece tifosi biancocelesti allo stadio, visto che è stato vietato loro l'ingresso al Turk Telecom Stadium.