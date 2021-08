Sky che gaffe! Nella nuova immagine della Serie A non c'è la Lazio - FOTO

Mancano solo cinque giorni all'inizio della nuova stagione del campionato di Serie A che come noto da quest'anno non verrà trasmesso su Sky avendo Dazn, insieme a Tim, acquistato i diritti per il prossimo triennio. Sky avrà invece in esclusiva tutta la Bundesliga, la Premier League e la Ligue 1. La piattaforma tuttavia cambiando l'immagine di copertina dei suoi social ha inserito anche un richiamo al massimo campionato italiano dimenticandosi però della Lazio. Proprio così, nella foto si vedono chiaramente Dybala (Juventus), Dzeko (Inter), Insigne (Napoli), Muriel (Atalanta), Shomurodov (Roma) e Giroud (Milan). Nessun richiamo quindi ai biancocelesti e l'ennesima "svista" nei confronti della Lazio, che ovviamente non è piaciuta ai tifosi.

