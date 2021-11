Social Football Summit | Balzaretti: "Derby? Bellissimo nonostante il risultato"

Federico Balzaretti ha da poco iniziato la sua nuova avventura come direttore sportivo del Vicenza. L'ex difensore è stato per anni uno dei talent di DAZN. Durante la sua intervista al Social Football Summit ha raccontato le emozioni vissute durante Lazio - Roma, sua ultima partita commentata all'Olimpico: “Il derby è stata l’ultima partita che ho fatto all’Olimpico ed è stato bellissimo, nonostante il risultato, perché non riuscivamo a parlarci a bordo campo, il clima era infuocato".

NAZIONALE - "Sono d’accordo con le parole di Mancini. Siamo passati da essere i più forti a essere scarsissimi, in Italia siamo abituati a questo. Sto con il CT. Qualcosa abbiamo sbagliato, ma abbiamo tutte le possibilità per fare bene a marzo. Prima ci arriviamo, prima lo vinciamo (ride, ndr)".