SONDAGGIO - Atalanta - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio espugna il Gewiss Stadium con una prova maiuscola. Un 3-1 senza appello ce permette ai biancocelesti di dominare l'Atalanta in lungo e largo. Il successo permette ai capitolini di superare i bergamaschi in classifica e avvicinare la zona Champions. Adesso la palla passa a voi che potete incoronare il migliore in campo della squadra di Inzaghi. Per votare il vostro preferito potete cliccare il link in basso oppure potete esprimere la vostra preferenza sulla nostra homepage nel box apposito in basso a destra.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE