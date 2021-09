SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, che voto date alla sessione estiva?

CALCIOMERCATO LAZIO SONDAGGIO - Il 31 agosto si è chiusa la sessione estiva del calciomercato. La Lazio ha piazzato al fotofinish l'acquisto di Mattia Zaccagni dal Verona. Il classe '95è l'ultimo arrivato di una sessione ricca di investimenti e novità. La prima è quella in panchina con Maurizio Sarri scelto dopo l'addio di Simone Inzaghi. Il Comandante ha imposto subito il suo calcio e fatto capire il cambio di passo rispetto al passato. Tanti anche i volti nuovi nella rosa con Elseid Hysaj, Felipe Anderson, Luka Romero, Toma Basic, Pedro e il già citato Mattia Zaccagni. Ora la palla passa a voi. Dovete esprimere il vostro giudizio nel nostro sondaggio della settimana. Esprimete con un voto che va da 1 a 10 il giudizio su quanto fatto dalla società durante la sessione estiva del calciomercato. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure sfruttare il box in homepage in basso a destra.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE