SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, ecco la vostra priorità per gennaio

La sessione estiva del calciomercato si avvicina e chiediamo a voi di esprimere la vostra opinione sulla priorità dei biancocelesti...

AGGIORNAMENTO ORE 23 DEL 01/10/2022 - Vi abbiamo chiesto di votare e di scegliere le priorità del calciomercato invernale della Lazio. Per stessa ammissione di Sarri, alla rosa servirebbe un terzino sinistro mancino e un attaccante che possa far rifiatare Ciro Immobile che possa alternarsi con Cancellieri, che nasce ala destra ma può giocare da prima punta.Vi abbiamo chiesto di scegliere e ha trionfato il reparto avanzato. Il 62,59% ritiene che la prima cosa da fare is acquistare un vice Immobile. Pià indietro l'opzione terzino sinistro mancino ferma al 37,41%

SONDAGGIO CALCIOMERCATO LAZIO - La sosta per le nazionali ha messo in pausa i campionati. Inevitabilmente, oltre alle selezioni, si torna a parlare di mercato. La sessione invernale scatterà a gennaio, ma iniziano le valutazioni. Dove si può migliorare la rosa della Lazio? Per stessa ammissione di mister Sarri, un terzino sinistro mancino e un attaccante per far rifiatare Immobile sarebbero due rinforzi graditi. Vi chiediamo la vostra e di indicare quale è la priorità per i biancocelesti.