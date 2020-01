SONDAGGIO - Lazio - Cremonese: è Jony il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 15/01 ALLE 14:20 - Dai suoi cross sono nati tutti i gol della Lazio. Due sono assist diretti (quelli per Parolo e Bastos), due invece hanno rivestito la causa principale della successiva marcatura biancoceleste (suo il cross dopo il quale Patric sigla l'1-0, così come dal suo piede nasce il fallo da rigore su Bastos). Non poteva che essere Jony, dunque, il vostro migliore in campo: primo con il 45,65% delle preferenze. Seguono Patric (20,72%) al suo primo gol con la Lazio e Adekanye (9,01%), che quel gol l'ha sfiorato nella ripresa

La Lazio in scioltezza sconfigge la Cremonese e vola ai quarti di finale. Secco 4-0 e pass staccato per la sfida al Napoli. Dopo la rotonda vittoria è arrivato il momento di scegliere il migliore in campo. Vota il tuo preferito.