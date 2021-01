SONDAGGIO - Lazio - Fiorentina: vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO FIORENTINA SONDAGGIO - La Lazio torna al successo e batte 2-1 la Fiorentina. Primo successo del 2021 per i ragazzi di Inzaghi che, complici i ko di Inter e Napoli, riavvicinano la zona nobile della classifica. Le reti di Caicedo e Immobile stendono i viola e fanno rialzare la testa alle aquile. La palla adesso passa a voi che potete scegliere il vostro migliore in campo tra i biancocelesti. Votare è semplicissimo e basta cliccare su uno dei due link in basso ed esprimere la vostra preferenza. In alternativa potete andare sulla homepage del nostro sito e votare nell'apposito box in basso a destra.

