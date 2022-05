SONDAGGIO - Lazio - Hellas Verona, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Felipe Anderson è il vostro migliore in campo contro il Verona. Il brasiliano è stato l'assoluto protagonista nell'ultima gara della stagione entrando attivamente nei tre gol delle aquile. Il numero 7 dei biancocelesti ha raccolto il 75,27% delle preferenze dominando il sondaggio. Secondo posto per Sergej Milinkovic Savic che si è fermato all'11,50%. Medaglia di bronzo per Jovane Cabral, autore del primo gol capitolino, che ha collezionato il 4,55% dei voti.

La Lazio chiude il campionato al quinto posto. Il 3-3 contro l'Hellas Verona regala il punto che serve a chiudere il campionato sopra alla Roma. Ora è il momento di votare il migliore in campo tra i biancocelesti, vota il tuo preferito.

