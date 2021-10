SONDAGGIO - Lazio - Inter, Inzaghi torna all’Olimpico: quale accoglienza lo aspetta?

Dopo la sosta per le nazionali, Il calendario della Lazio prevede un big match. La squadra di Sarri si troverà davanti l'Inter di Simone Inzaghi. Il classico ritorno dell'ex per il mister piacentino che, dopo 22 anni in biancocelesti, tornerà all'Olimpico da avversario. Da giorni sui social non si fa che parlare di questo ritorno tanto atteso. Quale accoglienza sarà riservata al tecnico dei nerazzurri? L'ambiente laziale è spaccato tra chi lo applaudirà per quanto fatto durante la sua militanza nella prima squadra della Capitale e chi è invece rimasto scottato dall'addio e non è intenzionato a essere dolce con lui. Vi chiediamo di dire la vostra e di esprimere la vostra opinione. Tre sono le opzioni di accoglienza tra applausi, indifferenza e fischi. Potete votare cliccando sul link in basso oppure sfruttando il box apposito in basso a destra nella nostra homepage.

