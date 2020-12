SONDAGGIO - Lazio - Napoli: ecco il vostro migliore in campo

LAZIO NAPOLI SONDAGGIO - La Lazio di Inzaghi torna al successo e stende 2-0 il Napoli. Una risposta importante per i capitolini che riavvicinano la zona Champions e guardano con fiducia alla sfida con il Milan di mercoledì sera a San Siro. Sugli scudi c'è ancora Ciro Immobile, arrivato a quota 8 in campionato e che continua a stabilire record. Il bomber biancoceleste è stato incoronato con i vostri voti come il migliore in campo contro i partenopei. Ciro ha vinto il sondaggio con il 59,98% dei voti. Alle spalle del centravanti, medaglia d'argento per Gonzalo Escalante. Il regista è sempre più protagonista ed è stato scelto dal 15,31% di voi. Bronzo per Luis Alberto, autore della rete del 2-0, che ha totalizzato il 7,71% delle preferenze.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE