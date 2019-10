SONDAGGIO - Lazio - Rennes, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Una Lazio decisamente a due volti batte in rimonta il Rennes nella seconda giornata del gruppo E. Milinkovic e Immobile prendono per mano i biancocelesti ribaltando le sorti dopo il vantaggio francese di Morel. Tanti giocatori sottotono nella prima frazione, soprattutto a centrocampo dove la Lazio non è mai riuscita a dare una scossa alla manovra. I cambi di Inzaghi nella ripresa hanno dato inevitabilmente nuova linfa alla squadra, per quella che è a tutti gli effetti una vittoria determinante per tornare in carreggiata nel girone. Attraverso il link in basso, intanto, non perdete l'occasione di votare il vostro migliore in campo tra le file dei biancocelesti.

