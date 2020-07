SONDAGGIO - Lazio-Sassuolo, ecco il vostro migliore in campo

Per la seconda gara consecutiva Manuel Lazzari si aggiudica la palma del migliore in campo. L'esterno destro vince con un assoluto plebiscito e il 71,07% dei voti. Le sue sgaloppate sulla fascia non sono passate insosservate anche perché l'ex Spal sembra una di quelli che sta meglio dal punto di vista fisico. Staccatissimi gli altri e seconda piazza a sorpresa per Bobby Adekanye. L'ex Liverpool, entrato nel finale della gara con il Sassuolo, è stato scelto dal 7,48% di voi. Medaglia di bronzo per Luis Alberto, autore del gol del momentaneo vantaggio, che deve accontentarsi del 4,74% delle preferenze.

LAZIO SASSUOLO SONDAGGIO - La Lazio perde la terza gara consecutiva in campionato, la seconda tra le mura amiche. I biancocelesti cedono in rimonta al Sassuolo e adesso il secondo posto è a rischio. Poche le note liete per quanto riguarda la prestazione dei singoli, condizionate dal netto calo fisico generale della squadra nel finale. In basso ecco il link per votare il vostro migliore in campo.