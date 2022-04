SONDAGGIO - Lazio - Sassuolo, vota il migliore in campo tra i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono state due settimane complicate quelle che, in casa Lazio, hanno preceduto l'impegno di campionato contro il Sassuolo. Archiviato il derby della Capitale, e trascorsa la pausa nazionali, la squadra di Sarri è riuscita a rialzarsi e a tornare alla vittoria. L'ha fatto grazie alle marcature di Lazzari e di Milinkovic. Nel complesso, il gruppo biancoceleste si è resa protagonista di una buona prova, dando la risposta - soprattutto in termini di personalità - che tutti speravano arrivasse oggi pomeriggio all'Olimpico. È ora possibile votare il migliore in campo tra i biancocelesti, ecco come fare:

