SONDAGGIO - Lazio - Spal, il migliore in campo dei biancocelesti

CHIUSURA SONDAGGIO - Manuel Lazzari è il vostro migliore in campo nella vittoria della Lazio sulla Spal. L'esterno biancoceleste, autore di un assist e decisivo per il raddoppio di Caicedo, è stato premiato dal 42% dei lettori. Si tratta della prima volta in questa stagione. Secondo Ciro Immobile, man of the match con la sua doppietta per il 31,50% dei votanti. Terzo proprio l'ecuadoriano, protagnoista a sua volta con due reti.

Show della Lazio all'Olimpico. La squadra di mister Inzaghi dimentica la prova deludente offerta nel derby e strapazza 5-1 la SPAL, superando provvisoriamente l'Inter al secondo posto in classifica (stasera c'è Udinese-Inter). Una manita che non lascia spazio a recriminazione alcuna, quella dei biancocelesti, già sul 4-0 a fine primo tempo grazie alle doppiette degli inarrestabili Immobile e Caicedo. Vota il tuo migliore in campo dei biancocelesti con il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.

Pubblicato il 02/02 alle ore 19

