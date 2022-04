SONDAGGIO - Lazio - Torino, ecco il vostro migliore in campo: c'è una sorpresa

AGGIORNAMENTO ORE 08:45 - La Lazio pareggia 1-1 con il Torino e perde la chance di accorciare le distanze dalla Juventus. La palma del migliore in campo, per la prima volta in stagione, va divisa in due. Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic hanno raccolto il 39,27% delle preferenze. Terzo posto, ma molto staccato dagli altri due, per Felipe Anderson che è stato scelto dal 5,50%.

Una gara durissima quella della Lazio che all'Olimpico raccoglie solo un punto contro il Torino di Juric. I granata ingabbiano i biancocelesti e se nel primo tempo si registra un'occasione per parte nella ripresa sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con la rete di Pellegri, subentrato a Belotti. La Lazio non riesce a reagire, cerca di riversarsi in avanti ma senza un grande successo. I cambi di Sarri donano alla squadra un nuovo piglio: Basic crea movimento e Milinkovic si impone. A salvare il risultato, e a regalare un punto alla Lazio, ci pensa Immobile che allo scadere del recupero batte Berisha con un colpo di testa imprendibile. A tal proposito, ora la palla passa a voi, che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

