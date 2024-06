SONDAGGIO | Lazio - Tudor, conferma o divorzio? Risposta senza appello

TUTTOmercatoWEB.com

Quasi un plebiscito, vi abbiamo chiesto quale futuro immaginavate sulla panchina della Lazio. Proseguire o meno con Igor Tudor e le vostre risposte sono state chiare. Il divorzio con il tecnico creato ha raccolto l'88,17% delle preferenze, mentre la conferma dell'ex Verona solo l'11,83%. Quasi un plebiscito quindi che nonostante un buon finale di stagione e la conquista di un posto in Europa League non scalda il cuore dei sostenitori biancocelesti.

Sono giorni caldi in casa Lazio. Si riflette sul futuro, ma non solo su quello dei giocatori. Al centro dei pensieri del club c'è anche quello di Igor Tudor. Si è parlato di un incontro per chiarire alcuni punti, nella speranza di capire quale sia la strada più giusta da intraprendere perché se da una parte la stagione si è salvata sul finale, dall'altra sono emerse tensioni nello spogliatoio che non accennano a smorzarsi. Cosa ne pensate della situazione? Due sono le possibili risposte: conferma o divorzio. Dite la vostra!