SONDAGGIO - Lazio - Verona, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO - Avete deciso il vostro migliore in campo. Luis Alberto, con il 71,80% dei voti schianta letteralmente tutti gli avversari e si guadagna di diritto il primo posto. Palleggio, due pali e un'intera squadra presa per mano. Secondo Strakosha, con il 17.02% dei voti. Il portiere ha disputato un'ottima gara, effettuando anche due interventi decisivi. Sul terzo gradino si posiziona Leiva, solita diga davanti alla difesa: 5,22% dei voti per il brasiliano.

Lazio - Verona finisce 0-0, un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla Lazio. Più di venti tiri verso la porta di Silvestri e i due legni di Luis Alberto, testimoniano l'ottima produzione offensiva dei biancocelesti nonostante abbiano chiuso senza gol. Adesso è il momento di scegliere il migliore in campo, vota il tuo preferito.

