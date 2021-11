SONDAGGIO - Lokomotiv Mosca - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

LOKOMOTIV MOSCA LAZIO SONDAGGIO - La Lazio espugna il campo del Lokomotiv Mosca con un netto 3-0. Biancocelesti che proseguiranno la loro avventura in Europa League e resta da capire se dagli ottavi o dai sedicesimi di finale della competizione. A decidere il match il doppio rigore di Immobile e la rete di Pedro.Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE