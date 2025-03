SONDAGGIO - Milan - Lazio, ecco il vostro migliore in campo: i voti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 04.03 - Il popolo biancoceleste ha votato e la preferenza è stata un vero e proprio plebiscito nei confronti di Gustav Isaksen, il migliore in campo della sfida vinta contro il Milan con la bellezza del 50.77% dei voti ricevuti. Secondo posto per Guendouzi (19.45%) e terza piazza per Tavares (10.98%).

SONDAGGIO MILAN LAZIO - Una notte da grande Lazio a San Siro. La formazione di Baroni vince contro il Milan, conquistando i tre punti in extremis grazie al calcio di rigore concesso dall'arbitro per il fallo subito da Isaksen, e trasformato da Pedro. Prima ancora era arrivato il vantaggio di Zaccagni, a cui però aveva fatto seguito la rete del pareggio di Chukwueze. Una performance perfetta quella dei biancocelesti, che hanno avuto più e più volte la possibilità di raddoppiare. Alla fine la rete è arrivata alla fine: tre punti che consentono ai biancocelesti di riprendersi il quarto posto, in attesa del risultato che arriverà tra Juventus e Verona. Ora tocca a voi decretare il migliore in campo: potrete farlo tramite il nostro sondaggio (CLICCA QUI PER VOTARE).

