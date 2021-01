SONDAGGIO - Parma - Lazio, ecco chi è il migliore in campo dei biancocelesti

AGGIORNAMENTO - La vittoria con il Parma ha dato morale alla Lazio in vista del derby. Ma chi è stato il migliore in campo? A conquistare il primato é Lazzari, con il 27,96% dei voti. Grande partita del motorino di Inzaghi, che ha letteralmente asfaltato la fascia destra. Sul secondo gradino del podio c'è il sergente Milinkovic, con il 22,01%. Appena dietro si posiziona Caicedo, autore anche di un gol, con il 21,19%.

Altra vittoria per la Lazio, che espugna il campo del Parma e mette in cascina tre punti importanti in vista del derby. Prima Luis Alberto porta in vantaggio i biancocelesti, poi Caicedo graffia i ducali e firma il 2 a 0. Una prestazione importante, un risultato conquistato con voglia e grinta. Ora è il vostro momento: votate il migliore in campo tra gli uomini di Inzaghi.

CLICCA QUI PER VOTARE