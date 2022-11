SONDAGGIO - Roma - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

ROMA LAZIO SONDAGGIO - Senza Milinkovic e con Immobile in panchina ma non utilizzabile, la Lazio batte la Roma in un derby perfetto. La rete di Felipe Anderson fa volare i biancocelesti al terzo posto superando proprio i giallorossi. Ora la palla passa a voi che dovete indicare il migliore in campo nella squadra di Maurizio Sarri. Per votare potete cliccare sul link in basso o nell'apposito box in basso a destra sulla nostra homepage.

