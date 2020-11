SONDAGGIO - Torino - Lazio: ecco il vostro il migliore in campo dei biancocelesti

Jean Daniel Akpa Akpro, è ancora a sorpresa il vostro migliore in campo con il 31,10% dei voti. Alle sue spalle, il bomber dell'ultimo minuto Felipe Caicedo, con il 30,35% dei vostri voti a premiare il suo terzo gol nei minuti di recupero dopo quelli a Sassuolo e Cagliari della scorsa stagione. Medaglia di bronzo per Milinkovic Savic, che con il 26,09%, certifica un''altra prestazione da leader a centrocampo.

TORINO LAZIO SONDAGGIO - Vittoria folle e preziosissima della Lazio all'Olimpico di Torino. La squadra di Inzaghi, ancora una volta al fotofinish e con la zampata di Caicedo, acciuffa i tre punti dopo essere andata addirittura andata sotto prima del recupero. Un successo importantissimo per dare continuità di risultati soprattutto in campionato dopo i primi passi falsi stagionali, e che sicuramente regala un'ottima iniezione di fiducia per la sfida di Champions di mercoledì. Non sono mancati gli errori in difesa negli episodi decisivi del match, ma lo spirito di squadra anche stavolta ha prevalso ai fini del risultato. Attraverso il link in basso, votare il vostro migliore in campo della gara.

