SONDAGGIO | Torino - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Un vero e proprio plebiscito: Patric domina il nostro sondaggio e si aggiudica la palma del migliore in campo. Lo spagnolo ha raccolto quasi la metà dei voci ricevuti imponendosi con il 49,59% delle preferenze. Secondo posto per Alessio Romagnoli, compagno di reparto dell'iberico, e anche lui in mostra all'Olimpico di Torino. L'ex Milan si è fermato al 18,16% dei voti. Medaglia di bronzo per Ciro Immobile, fermato dalla sfortuna e da Vanja Milinkovic Savic sul più bello. Il grande ex del match è stato scelto dal 7,45% di voi.

TORINO LAZIO SONDAGGIO - Finisce a reti bianche la seconda partita stagionale della Lazio. Il Torino di Juric ferma i biancocelesti in una partita contratta sin dall'inizio. I granata hanno gestito il possesso palla nel primo tempo, chiudendo ogni spazio ai ragazzi di Sarri. L'allenatore biancoceleste ha modificato la formazione nel corso della seconda frazione di gioco e si è visto qualcosa in più, ma non è bastato per sbloccare il match. A tal proposito, ora la palla passa a voi, che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.