Sorpresa Meghni, l'ex Lazio torna a giocare: "Il campo mi mancava"

Riecco Mourad Meghni. Il fantasista è tornato a giocare nelle serie regionali francesi, precisamente nel campionato Regional 3, con la maglia del Val-de-France. A 35 anni e dopo due stagioni di inattività, Meghni ha deciso di rimettersi in gioco come raccontato a Le Parisien: “Il calcio a undici mi mancava. Ho degli amici qui al Val-de-France, poiché mio figlio gioca nell’Under 11. Quindi quando mi hanno chiesto di unirmi a loro per una partita amichevole prima dell’estate, ho deciso di dire di sì. È stato difficile dopo due anni senza giocare. Nei mesi precedenti ho giocato a futsal, ma lo sforzo fisico è diverso". Meghni ha lasciato la Lazio nel 2011, dopo aver collezionato in biancoceleste 60 presenze e due gol. Poi un lungo girovagare tra Qatar e Algeria, prima di questa nuova avventura in Francia.

