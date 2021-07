Spagna, Azpilicueta: "Italia difficile da affrontare. Jorginho? È fondamentale!"

"Abbiamo una chat tra giocatori del Chelsea, ci sentiamo spesso. Io, Jorginho ed Emerson ci vedremo martedì, alla fine il calcio è così: quando giochi in nazionale puoi affrontare compagni di squadra, e viceversa. È una cosa naturale, martedì ciascuno darà il massimo per il suo Paese". Così Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea e dalla Spagna, intervistato da Sky Sport, in vista della semifinale di Euro2020 contro l'Italia, in programma martedì alle ore 21 a Wembley. "Jorginho è un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato sia al Chelsea che con l'Italia - ha proseguito Azpilicueta -. È fondamentale per il modo di giocare, gli piace far girare tutta la squadra, avere il pallone e controllare la partita. È un giocatore intelligente: meno sarà protagonista, più facilmente potremo giocare la nostra gara martedì. Potrebbe essere una delle strategie vincenti".

I RISULTATI DELL'ITALIA - "L'Italia è una nazionale forte che sta ottenendo ottimi risultati, ha cambiato stile di gioco e cerca di tenere e di giocare più il pallone. È una squadra molto difficile da affrontare. Insigne non lo conosco di persona, ma so che in campo puo' essere molto pericoloso. Sta giocando un grande europeo. È un giocatore molto tecnico e rapido. Cerca spesso gli uno contro uno e il dialogo costante con i compagni. Noi ci difenderemo e attaccheremo da squadra, consapevoli della forza degli attaccanti dell'Italia", ha chiosato il jolly spagnolo.

