Barella, siparietto in conferenza sulle "Notti magiche" del '90: le scuse della giornalista

A due giorni dall'impegno dell'Italia contro la Spagna in semifinale, Nicolò Barella è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Coverciano. Durante l'incontro con i giornalisti c'è stato un momento di ilarità dovuto alla gaffe commessa da Donatella Scarnati, inviata Rai. La giornalista ha infatti chiesto al centrocampista: "Mi racconti le tue notti magiche, tu avevi soltanto 7 anni nel 1990, però ci racconti le notti magiche qui in ritiro...". A quel punto il nerazzurro, nato il 7 febbraio 1997, si è girato verso Paolo Corbi, responsabile della comunicazione della Figc. "Mondiali del '90, un po' di meno", ha detto Corbi, dando lo spunto a Barella: "Meno sette anni". La Scarnati ha aggiunto: "Scusa, non eri neanche nato". "Eh no", ha chiuso il siparietto il 24enne.

LE SCUSE - Lo scambio di battute è diventato ben presto virale. La giornalista Rai, poco dopo, ha postato un messaggio su Twitter per scusarsi: "Chiedo scusa, ho sbagliato. Ho fatto una gran confusione. Barella nato nel 1997, ho detto nel '90, avevi 7 anni. Un lapsus. Mi dispiace e mi scuso con le persone che hanno ascoltato".

