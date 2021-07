Spezia, scelto il sostituto di Italiano: ecco Thiago Motta

Lo Spezia ha scelto l'erede di Vincenzo Italiano, passato ufficialmente alla Fiorentina nei giorni scorsi. Sarà Thiago Motta, riporta Gianluca Di Marzio, il nuovo allenatore dei liguri. Per l'ex calciatore dell'Inter si tratterebbe di un ritorno. Dal 22 ottobre 2019 al 28 dicembre dello stesso anno, infatti, aveva guidato il Genoa in Serie A. Lo Spezia conta di chiudere entro la giornata di domani, in modo da poter formalizzare l'approdo in panchina e dare così il via al nuovo corso. Superati gli altri candidati, il club ha deciso di puntare sul giovane tecnico.

