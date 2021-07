Calciomercato Lazio, Basic può svincolarsi dal Bordeaux: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La decisione della federazione calcistica francese di retrocedere il Bordeaux per motivi finanziari può rivelarsi un prezioso assist per la Lazio. Il club biancoceleste da una decina di giorni segue Toma Basic che è in uscita dal club transalpino. Le aquile hanno l'accordo con il calciatore, ma non con il Bordeaux che sperava di aprire un'asta con il Napoli per massimizzare le entrate. La decisione cambia le carte in tavola perché, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il croato avrebbe una clausola nel suo contratto per svincolarsi in caso di retrocessione. I Girondini faranno ricorso in ogni grado di appello ed è chiaro che la Lazio dovrebbe aspettare la chiusura definitiva del caso.

Conseguentemente i tempi si allungherebbero, ma permetterebbero di strappare il centrocampista a costo zero. C'è ovviamente anche un'altra logica ipotesi che potrebbe mettere tutti d'accordo: un forte sconto sul cartellino. I francesi chiedevano 10 milioni, mentre Tare si è spinto a 6 più 1.5 di bonus. La retrocessione potrebbe abbassare e di molto le pretese per il ragazzo di Zagabria. La Lazio resta in attesa e spera di avere il giocatore spendendo anche meno e prima del previsto. Basic ha l'accordo con la Lazio e freme per sbarcare a Formello per mettersi a disposizione di Sarri. Il Bordeaux rischia di perdere a zero uno dei suoi calciatori di punta e, vista la situazione economica della società, non può assolutamente permetterselo. I due club torneranno a parlarne presto con i capitolini che sperano di abbracciare presto il classe '96.