Spagna, dal 4 maggio allenamenti individuali per i professionisti

Il premier spagnolo Sanchez ha parlato alla nazione e tra i vari temi affrontati c'è stato anche lo sport. Le parole del primo ministro non sono state categoriche, nonostante siano state definite quattro fasi per la riapertura del paese. Secondo l'interpretazione dei media spagnoli dal 4 maggio i professionisti potranno tornare ad allenarsi individualmente e solo in una seconda fase in gruppo. AS ha addirittura stilato un calendario della ripresa: allenamenti individuali dal 4 maggio, allenamenti di gruppo dal 18 e ripresa del campionato il 5 o il 12 giugno.