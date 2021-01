Spagna, David Barral e un trasferimento storico: è il primo calciatore pagato in bitcoin

David Barral, ex Levante, Sporting Gijon e Real Madrid B riparte dalla Segunda B, la terza divisione spagnola. Il calciatore infatti è stato acquistato dal' Internacional de Madrid. Tutto normale all'apparenza, mentre si tratta di un trasferimento storico: per la prima volta in assoluto una società professionistica ha usato i bitcoin per un tesseramento. Era successo per il football americano e ora è accaduto anche nel calcio, per la prima volta nella storia. Questo perché il nuovo sponsor del club iberico è "Criptan", azienda specializzata appunto nell'utilizzo della criptovaluta.

Lazio, Hoedt lancia il sorteggio: "Vi regalo due maglie del derby" - FOTO

Genoa, Marchetti ironizza sulla Ferrari distrutta: "Mai più lavaggio e consegna a 20 euro!"

TORNA ALLA HOMEPAGE