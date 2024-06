Spagna, De La Fuente tira un sospiro di sollievo: il report in vista dell'Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due giorni ancora di attesa poi, alle 21 di giovedì, Spagna e Italia si affronteranno alla Veltins-Arena per disputare la seconda giornata della fase a gironi di questo Europeo. Sorride De La Fuente che, come riporta Sky Sport, ha recuperato Laporte. Il difensore è tornato a allenarsi in gruppo dopo la contrattura all'adduttore e dunque, non è rischio per il match contro gli azzurri. Non è la sola nota lieta della giornata perché il ct potrà continuare a contare anche su Rodri e Morata, entrambi avevano accusato dei fastidi nella partita con la Croazia di sabato scorso.

