Spagna, i convocati di Luis Enrique: ancora assente Luis Alberto

La Spagna ha reso noti i propri convocati per le partite di UEFA Nations League contro Svizzera e Germania , oltre all'amichevole contro l'Olanda. A farlo è stato lo stesso Luis Enrique tramite un video in cui ha annunciato una per una le sue scelte. Tra le assenze spicca ancora quella di Luis Alberto oltre a Thiago Alcantara, Diego Llorente, Campaña, Ceballos e Rodrigo. Dei giocatori della Serie A presenti Fabian Ruiz e Morata. Non è bastata dunque la negativizzazione al Covid del numero 10 della Lazio a convincere l'allenatore.